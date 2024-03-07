دعاوى قضائية ضد فولكس فاجن وبورشه بسبب حريق باخرة فيليسيتي ايس

اشتعلت النيران في فبراير 2022 في سفينة الشحن فيليسيتي ايس وغرقت في نهاية المطاف في قاع المحيط الأطلسي. ولقي نحو 4000 سيارة حتفهم في الحادث الناري، معظمها سيارات جديدة من مختلف العلامات التجارية لمجموعة فولكس فاجن. لكن الدراما لم تنته بعد. فالمجموعة الألمانية لا تواجه دعوى قضائية واحدة بل اثنتين.

ذكرت بلومبرج أنه تم رفع دعوى قضائية ضد مجموعة فولكس فاجن مرتين بسبب مزاعم بأن الحريق بدأ من حزمة بطارية ليثيوم أيون داخل سيارة بورشه كانت في طريقها إلى أحد العملاء.

اشتعلت النيران في فيليسيتي إيس بالقرب من أرخبيل جزر الأزور بينما كانت تحمل سيارات فاخرة تقدر قيمتها بنحو 155 مليون دولار، بما في ذلك 1110 سيارات بورشه. ويزعم المدعون أن إحدى تلك السيارات أشعلت الحريق الذي أدى بعد ذلك إلى كارثة حقيقية.

تم رفع إحدى الدعاوى القضائية أمام محكمة في شتوتغارت حيث تعتبر بورش موطنًا لها. ويقود الدعوى القضائية مشغل سفينة الشحن، شركة Mitsui OSK Lines، وشركة التأمين على Felicity Ace، Allianz. ومن المثير للاهتمام أن هذه الدعوى قد تم رفعها منذ أكثر من عام، ولكن تم إيقاف تقدمها بسبب محادثات الوساطة لدعوى قضائية ثانية في محكمة برونزويك، الواقعة في ولاية ساكسونيا السفلى، ألمانيا.

ومن المقرر إجراء مناقشات إضافية بين الأطراف المعنية في وقت لاحق من هذا الشهر. وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية، فسيتم استئناف الدعاوى القضائية. ووفقا للوثائق المتعلقة بالدعوى الأولية لعام 2023، يتهم المدعون شركة فولكس فاجن بحجب المعلومات حول المخاطر المرتبطة بنقل السيارات الكهربائية.

تزعم الدعوى المرفوعة في محكمة شتوتغارت أن شركة فولكس فاجن فشلت في الكشف عن الاحتياطات اللازمة لنقل السيارات بأمان.

أفادت بلومبرج أن الحريق بدأ من سيارة بورشه كهرابئية، والتي لا يمكن أن تكون سوى تايكان. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن شركة صناعة السيارات تبيع أيضًا مجموعة متنوعة من إصدارات كايين وباناميرا المزودة بمحركات هجينة تحتوي على مجموعات بطاريات أصغر.

وأكدت الشركة الأم فولكس فاجن الدعويين القضائيتين بينما رفضت شركتا ميتسوي أو إس كيه لاينز وأليانز التعليق على الأمر.

من أبرز السيارات الغارقة سيارة فورد موستانج جي تي 2015، وبورشه 718 بوكستر جي تي إس 4.0، وبي إم دبليو 750i 2007، وحتى سيارة هوندا بريلود سير 1996 بمواصفات JDM. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك سيارة لاند روفر سانتانا عام 1977، والتي تم تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من لاند روفر باستخدام مجموعات كاملة من ديفندر.

يذكر أن لامبورجيني اضطرت إلى إعادة إنتاج أفينتادور لتحل محل 15 وحدة Ultimae المفقودة في سفينة الشحن المحترقة والغارقة.