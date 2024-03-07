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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

سعر فورد فوكاس في مصر

فورد فوكاس موديل
فورد فوكاس موديل 2023

تعتبر السيارة  فورد فوكاس موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الأمريكية في السوق المصري، وتتوفر بـ 5 فئات السوق المصرية.

فورد فوكاس موديل 2023

أسعار السيارة فورد فوكاس موديل 2023

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الأولى Trend بسعر 1,390,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثانية Connected 4DR بسعر 1,425,000 جنيه 

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الثالثة Connected 5DR بسعر 1,450,000 جنيه

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الرابعة Titanium 4DR بسعر 1,465,000 جنيه   

فورد فوكاس موديل 2023 الفئة الخامسة Titanium 5DR بسعر 1,485,000 جنيه 

 

فورد فوكاس موديل 2023

مواصفات السيارة فورد فوكاس موديل 2023

تمتلك السيارة فورد فوكاس موديل 2023 ناقل حركة سداسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مدعوم بمحرك ثلاثي الأسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 120 حصانا، و 151 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

وتقدم سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بالعديد من التجهيزات منها،  6 وسائد هوائية، ونظام تنبيه الخروج من المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، ونظام التحكم في الجر TC، ومساعد صعود التلال HLA،  وتكيف أوتوماتيك ثنائي المناطق، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا خلفية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

 

وتأتي سيارة فورد فوكاس موديل 2023 بطول 4382  مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1452 مم، وقاعدة عجلات 2700 مم.

 

 

 

فورد فوكاس موديل 2023 فورد فوكاس فورد فوكاس Trend

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