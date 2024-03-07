أحدث أسعار لكزس ES موديل 2024 في السعودية

تعتبر سيارة لكزس ES موديل 2024 أحد أشهر الإصدارات الفارهة للعلامة التجارية اليابانية في السوق السعودي، وتتميز بتصميمها الفاخر وتجهيزاتها القوية، بالإضافة للعديد من وسائل الترفيه، ووسائل الأمن والسلامة.

مواصفات السيارة لكزس ES موديل 2024

تتوفر السيارة لكزس ES موديل 2024 بثلاثة خيارات من المحركات، تتميز جميعها بميزة الحقن الإلكتروني للوقود D-4S.

محرك سداسي الأسطوانات V6 سعة 3.5 لتر يضخ قوة تصل الى 300 حصان، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

محرك رباعي الأسطوانات L4 مدعوم بمحرك كهربائي سعة 2.5 لتر يضخ قوة تصل الى 214 حصان مع ناقل حركة E-CVT.

محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2500 سي سي، يضخ قوة تصل الى 204 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

جاءت السيارة لكزس ES موديل 2024 بأبعاد هيكلية بلغت 4975 للطول، 1865 للعرض، و 1445 للارتفاع، وشبك مقلم بخطوط أمامية متباعدة، مدعماً بمجموعة حماية من الكروم الأسود.

وتتوفر لكزس ES موديل 2024 بمصابيح LED ،ومصابيح أمامية ثلاثية الشعاع، وجناح خلفي رياضي، ونظام الدخول الذكي، وباقة الرفاهية من لكزس، وجنوط 17 أو 18 أو 19 بوصة حسب الفئة، ودعم لنظام أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

أحدث أسعار السيارة لكزس ES موديل 2024 في السعودية

لكزس ES موديل 2024 الفئة الأولى ES 250 Elegant (AA) بسعر 190,440 ريالالكزس ES موديل 2024 الفئة الثانيةES 300h Hybrid (AH) بسعر 195,882 ريالا

لكزس ES موديل 2024 الفئة الثالثةES 300h Hybrid Plus (BH) بسعر 237,636 ريالا

لكزس ES موديل 2024 الفئة الرابعة ES 250 Excellence Plus (BD) بسعر 243,363 ريالا

لكزس ES موديل 2024 الفئة الخامسة ES 350 Elite (CC) بسعر 249,343 ريالا

لكزس ES موديل 2024 الفئة السادسة ES 300h Hybrid Executive (HH) بسعر 263,442 ريالا