عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القاهرة الإخبارية: القضية الفلسطينية تتصدر أعمال مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري..تفاصيل

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

قال أيمن عماد، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن أعمال الدورة الـ 161 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري تمحورت حول الحديث بشكل كبير على القضية الفلسطينية وما آلت إليه الأوضاع جراء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم الذي يشن على ما يزيد عن 5 أشهر حتى الآن.

ولفت "عماد"، خلال رسالة على الهواء، أن موريتانيا تسلمت رئاسة الجلسة في بدايتها، وكان الحديث يدور من رئيس الجلسة محمد سالم وزير خارجية موريتانيا بأن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ 5 أشهر هو عدوان يهدف إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، الذي يجب أن يحدث تكاتف جنبا إلى جنب في هذه المحنة الذي يمر بها منذ 5 أشهر ما أدى إلى ارتقاء وإصابة ما يزيد عن 100 ألف شهيد ومصاب حتى الآن، وتهدم ما يزيد عن 70 % من قطاع غزة.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الموريتاني ناشد العالم بضرورة وقف إطلاق النار أو التنديد بما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وأشار إلى أن النظام العالم يجب أن يمر بعملية إصلاح بسبب الازدواجية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

ولفت أنه كانت هناك إشارة أخرى بأن هذا الاجتماع سيتطرق لتناول ما يحدث في العراق وليبيا والسودان وكل المشكلات التي تمر بها الدول العربية سواء اقتصادية أو قانونية وغيرها.

القضية الفلسطينية الجامعة العربية القاهرة الإخبارية الاحتلال إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

منخفض جوي وتحذير عاجل لسكان هذه المحافظات| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

سعره صادم.. فستان نانسي عجرم المفتوح يشعل السوشيال ميديا|شاهد

تعليق ناري من ميدو بعد دفع كهربا الغرامة قبل تحرير سعر صرف الدولار

أول سلعة تتأثر| تفاصيل تراجع أسعار اللحوم بين 70 إلى 150 جنيها.. الكيلو بكام الآن ؟

الذهب يتراجع.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 7-3-2024

ترشيحاتنا

مجلس الأمن الدولي يدرس الدعوة لهدنة في السودان قبل رمضان

الجنيه المصري.. قصة عملة عريقة من الذهب إلى التعويم

عبد الحميد بسيوني: سعيد بتولي حسام حسن تدريب المنتخب وصلاح قيمة كبيرة

زواج في القسم|طالبة ثانوي تتهم حبيبها بتهديدها بصور فاضحة..والشاب: كان بمزاجها

حاصل على الماجستير أو ما يعادله.. علاوة تميز للموظف بقانون الخدمة المدنية

اعرف سعر ومواصفات موبايل شاومي Xiaomi 14 الجديد قبل أي حد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

طريقة تجهيز بوبس الشيش بالأعشاب| جديد وغير تقليدي

ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط | تفاصيل

فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

«كانوا في نزهة».. فيديو متداول يوضح حقيقة العلاقة بين نيرة صلاح وشروق أحمد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ