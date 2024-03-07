إعلامي عن تصريحات كولر قبل مباراة القمة بكأس مصر: ثعلب

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على تصريحات كولر وجوميز قبل مباراة القمة بكأس مصر .

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : كولر ثعلب بردو.

وقال مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأهلي لديه دوافع كبيرة في المنافسة على لقب كأس مصر، عندما يلتقي مع الزمالك مساء الجمعة القادم، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للحديث عن المباراة: «سعيد للغاية بالأجواء هنا، وقد حصلنا على فترة كافية للاستعداد للمباراة، ووجود جماهير الأهلي يزيد من دوافعنا».

وأشار كولر إلى أن المباراة سوف تكون أمام منافس قوي يضم عناصر مميزة، كما هو حال الأهلي الذي يخوض المباراة بحثًا عن لقب جديد خلال الموسم الجاري.

وأضاف: كولر «لدينا غيابات مؤثرة، هناك أكثر من لاعب مصاب استمر في القاهرة، بينما يوجد أكثر من لاعب بحاجة إلى مزيد من الجاهزية، وهو ما دفع الجهاز الفني إلى ضم ٢٣ لاعبًا للقائمة».