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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

صدى البلد

"ابني معملش حاجة دي المتهمة سهير او الشهيرة بـ منة هي اللي ضحكت عليه هي واهلها وجوزوها منه عرفي عشان كانت على علاقة بواحد تاني وحملت منه فاتجوزت ابني عرفي وهي عندها ١٤ سنة وهو ١٦ سنة".. كلمات نطقت بها والدة عبد الرحمن وشهرته " عسلية" المتهم الثاني في جريمة قتل اللواء حسن بن جلال العبيدي المسؤول العسكري اليمني. 

وقالت والدة المتهم "عسلية" إن نجلها لم يعتد الإجرام، وأن باقي المتهمين ورطوه في عملية السرقة تلك، لكنه لم يشترك في جريمة القتل، ولم يصعد إلى شقة المجني عليه، وكان دوره فقط هو توصيلهم لمسرح الحادث. 

 

وأضافت والدة المتهم الثاني عقب انتهاء الجلسة، أن نجلها عاش حياة قاسية، فعند بلوغه سن 16 عاما تزوج من المتهمة منة وكانت تبلغ من العمر 14 عاما، عن طريق قيام والدتها وخالها بإقناعه بالزواج منها، بعدما أقامت علاقة غير شرعية مع أحد أقاربها، وظل بعيدا عنها بعد زواجه منها.

 وظل على معرفة بالمتهمة لمدة عامين وكانت تتردد على منزلهم واخبرتها انها قبل الزواج من ابنها كانت على علاقة غير شرعية مع شخص اخر وحملت منه. 

وأشارت إلى أنه يوم الواقعة حضر نجلها إليها، وقال إنه جاء لرؤيتها والجلوس معها، وفي المساء قال لها إنه ذاهب إلى أحد صالونات الحلاقة، وعاد بعدها وغير ملابسه ودخل للنوم، وبعد قليل سمعت صوت الأجهزة الأمنية تطرق الباب، وعندما فتحت دخلت الأجهزة الأمنية للغرفة التي يجلس فيها عبد الرحمن، والقت القبض عليه. 

وتابعت والدة المتهم الثاني: وقتها علمت بارتكابه للجريمة، وقال لظابط المباحث والله أنا وصلتهم بالتوك توك، ووقفت تحت ومطلعتش معاهم ولا عملت أي حاجة.

واختتمت والدة المتهم حديثها قائلة:" مش هقدر اجيبله محامي يدافع عنه انا عندي ٣ عيال غيره وبشتغل ١٢ ساعة عشان اصرف عليهم. 

وقضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم، امس الأربعاء، بإحالة أوراق المتهم الأول في قتل يمني الجنسية بمنطقة فيصل في الجيزة لمفتي الجمهورية للبت في حكم إعدامه، وتحديد جلسة الأول من أبريل للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة في القضية، أن المتهمين "رمضان. م"، 29 سنة، و"عبدالرحمن. أ"، 19 سنة، وشهرته عبده عسلية، و"إسراء. ص"، 22 سنة، وشهرتها "دينا"، و"سهير. ع"، 17 سنة، وشهرتها "منة"، قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار؛ وسرقوه، بعدما بيّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك؛ بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا وسلاح أبيض "مطواة"، ومشاركة المتهمة "آية. ر"، 23 سنة؛ لإخفائها جزءًا من المسروقات.

اللواء حسن بن جلال العبيدي الجنرال اليمني المسؤول العسكري اليمني والدة المتهم عسلية والدة عسلية

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والدة"عسلية"في قضية الجنرال اليمني: اتجوز المتهمة عرفي بعد حملها من غيره.. فيديو

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