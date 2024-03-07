الجرام بـ3200.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم

يسعي العديد من المواطنين الراغبين فى شراء “الشبكة” إلى متابعة أسعار الذهب وأيضا المستثمرين كافة مستجدات أسعار الذهب علي مدار تعاملات اليوم حيث يعد وسيلة جيدة للادخار.



كما يتابع المستثمرون أيضًا أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة فى ظل ارتباط الأصفر بالاقتصاد العالمي كما أنه ملاذ آمن للاستثمار.



ويعتبر الذهب ملاذاً آمناً للكثيرين فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين.

أسعار الذهب اليوم

وبلغت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجلت أسعار الذهب عيار 24 حوالي 3657 جنيها.



- فيما سجل سعر عيار 21 حوالي 3200 جنيه.



- بلغ سعر عيار 18 حوالي 2743 جنيها.



- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 حوالي 2311 جنيها.



- بلغ سعر الجنيه الذهب 25600 جنيه.

وجاءت تلك الأسعار بعد إعلان رئيس الوزراء عن مشروع رأس الحكمة في مؤتمر صحفي بالتعاون مع الإمارات ، والذي يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم بقيمة ٣٥ مليار دولار، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35% .

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوي العالمي سجلت أسعار الذهب ارتفاعا عاليا لتحقق أرقاما قياسية جديدة، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وتتجه لتسجيل صعودها اليومي السابع على التوالي، وسط بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة ومؤشرات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بشأن تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة إذا انحسر التضخم.

زاد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2159.79 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2161.09 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2167.00 دولارا.

وتلقى الذهب دعما أمس الأربعاء بعد أن أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إلى أنه من المرجح أن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة "إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع" جنبا إلى جانب مع المزيد من الأدلة على انخفاض التضخم.

ويعزز انخفاض أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 24.25 دولار وتراجع البلاتين بنسبة 0.1 بالمئة إلى 906.82 دولار للأونصة وهبط البلاديوم بنسبة 0.8 بالمئة إلى 1033.44 دولار.