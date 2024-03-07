أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري اليوم الخميس 7 مارس 2024، والتى تتضمن العديد من العملات أهما سعر الدولار واليورو والريال السعودي والدينار الكويتي، وذلك بعد قرارات البنك المركزي، الأربعاء، والتى تهدف للحد من التضخم والقضاء علي السوق السوداء.

أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري اليوم

قرارات البنك المركزي المصري بخصوص الفائدة



أصدر البنك المركزي المصري، أمس الأربعاء، عدة قرارات في اجتماعه الاستثنائي للجنة السياسات النقدية.

وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق.

وقال اللجنة، في بيان: إنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتحقيقًا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وأضافت اللجنة: أن «توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية».

ورفع البنك المركزي المصري، الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%.