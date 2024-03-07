تعرف على الزي المقرر للأهلي والزمالك غداً في نهائي كأس مصر

كشف الأعلامي أحمد شوبير، الزي المقرر للاعبي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر غداً.

وكتب: "يرتدي النادي الأهلي غدا أمام الزمالك طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق".

وتابع: “سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً”.

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة غدا الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.