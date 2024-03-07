عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على الزي المقرر للأهلي والزمالك غداً في نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف الأعلامي أحمد شوبير، الزي المقرر للاعبي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر غداً.

وكتب: "يرتدي النادي الأهلي غدا أمام الزمالك طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق".

وتابع: “سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً”. 

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الجمعة غدا الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

لقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.

احمد شوبير النادي الأهلي كأس مصر لاعبي الأهلي والزمالك نهائي كأس مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

بشرى سارة للمواطنين|مصير أسعار الفراخ والسلع بعد تعويم الجنيه ورفع الفائدة 6%.. تفاصيل

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

ضربة جديدة لتجار الدولار بالسوق السوداء

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

بعد تحرير سعر الصرف.. الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب .. تفاصيل

ترشيحاتنا

درع من الذهب الخالص مكأفاة تنتظر بطل كأس مصر بالرياض

في 3 أسابيع.. العدالة الناجزة تحقق أسرع خطوات بقضية الجنرال اليمني|تفاصيل

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك ظهر اليوم.. تفاصيل

رئيس وزراء أرمينيا يزور منطقة آثار الهرم

مصدر للقاهرة الإخبارية: مشاورات مستمرة للوصول إلى هدنة في غزة قبل رمضان

تشيع جنازة محمد عبد الجواد شيخ الصحفيين غدا من مسجد مصطفى محمود


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|ضعي هذه الزيوت على شعرك لعلاج التساقط..الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

الملكة رانيا تستعرض أناقتها بإطلالة محتشمة| شاهد

بالجلد الأسود| سميرة سعيد تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

مصر تشارك فى تحالف دولى لإسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة| فيديو

مفيش مقارنة.. محمد رحيم يعلق على لقب صوت مصر بين شيرين وأنغام|خاص

بيحقق الإبداع.. محمد رحيم يكشف عن أعماله القادمة بواسطة الذكاء الاصطناعي|خاص

من الحرب العالمية الثانية.. سيدة بريطانية تجد ملجأ قنابل في منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ