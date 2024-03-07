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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك ظهر اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

عُقد ظهر اليوم، الخميس، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي، في نهائي كأس مصر والمقرر لها غداً، الجمعة، على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وأسفر الاجتماع الفني عن ارتداء الزمالك زيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

بينما سيرتدي فريق الأهلي زيه "القميص الأحمر والشورت الأسود"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأزرق.

وحضر الاجتماع الفني من نادي الزمالك كل من عمرو أبو العز، المدير الإداري، وسعد عابدين، إداري الفريق، ومصطفى حسين ميلا، مسئول المهمات، في حضور مسئولي النادي الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد السعودي.

وتم التأكيد على أن المباراة في حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

ومن المقرر، أن يلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي غداً، الجمعة، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، في نهائي مسابقة كأس مصر، على ملعب الأول بارك بالرياض.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح  - سيد عبدالله "نيمار".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - يوسف أوباما.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

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