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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "صحة كوكبنا" بجامعة السويس

صدى البلد

 

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة استمرار تنفيذ فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا"،  من جامعة السويس  ، والتى تعد الجامعة المستضيفة.

وتم تنفيذ مسابقة ماراثون رياضي تحت شعار " صحتنا من صحة كوكبنا" بمشاركة عدد ٤  جامعات  وتشمل ( العريش، السويس،  بورسعيد ، قناة السويس ).

 وقد شارك بالماراثون ٣٥٠ متسابق ومتسابقة ، بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة السويس ، والدكتور محمد عبد المنعم نائب رئيس الجامعة ، و فيروز اللوز مدير عام شركة سانوفى وعدد من قيادات الشركة، وبلغت مسافة الماراثون ٥ كيلو متر ، ويهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات ، وسيتم تسليم الجوائز لافضل (۱۰) مراكز.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الأنشطة تضمنت أيضا تنفيذ ندوات تثقيفية توعوية ، ومسابقة عمل فيديو توعوي وابحاث علمية في مجالات التنمية المستدامة وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة ، وسيتم  تصعيد افضل ثلاث مراكز ، ويتم تسليم الجوائز لافضل ٣ مراكز، وايضا تنفيذ مسابقة مشروع في مجال ريادة الأعمال على أن تكون المشروعات تدعم مجال الربط بين الطاقة والمياه والغذاء وكذلك ابتكار تكنولوجيا جديدة تكون أنظف واقدر على إنقاذ الموارد البيئية للحد من التلوث والتدهور البيئى، على ان يتم تصعيد افضل ثلاث مشروعات ريادية ويتم تسليم الجوائز لأفضل (۳) مراكز للفرق المشاركة .

 وقد تم تنفيذ الأنشطة سالفة الذكر بجامعة اسيوط ، فبراير الماضى وبمشاركة عدد ٦ جامعات بجنوب الصعيد، على ان يتم استمرار تنفيذ فعاليات المسابقة ، وفق جدول زمنى محدد ، بعدد من الجامعات الاخرى جامعة الفيوم الجامعة المستضيفة، على ان تضم جامعات القطاع المشارك ( الفيوم، بنى سويف،  المنيا )، وجامعة الإسكندرية مستضيفه ، وتشمل جامعات القطاع المشارك ( الإسكندرية، دمنهور ، مطروح ) وايضا جامعة المنصورة وتضم ( المنصورة ، دمياط، طنطا ، كفر الشيخ ) بالاضافة الى جامعة القاهرة وتضم جامعات ( القاهرة ، عين شمس،  حلوان، بنها) ، وجامعة المنوفية وتشمل جامعات القطاع المشارك( المنوفية، الزقازيق، كفر الشيخ ).

جدير بالذكر  أنه يتم تنفيذ المسابقة  بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية ، والمجلس الأعلى للجامعات ، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي ،حيث تستهدف تلك المرحلة طلبة الجامعات، بعدد ٢٠ جامعة مصرية على مستوى الجمهورية،  ومن المقرر خلالها توزيع عدد (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقة .

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