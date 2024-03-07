رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامى يهنئ السيسى بمناسبة شهر رمضان المعظم

بعث رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامى، الدكتور عمرو الليثى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان، جاء نصها كالتالي:

يسعدني بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن منسوبي اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي أن أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المعظم.

أعاده الله على فخامتكم وعلى جمهورية مصر العربية وأمتنا العربية والإسلامية بالخير والبركات، داعين المولى عز وجل أن ينعم على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، متمنين لجمهورية مصر العربية كل التقدم والازدهار تحت قيادتكم الرشيدة.