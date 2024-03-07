لحديثي التخرج.. فرص عمل جديدة فى بنك مصر

يسعي حديثي التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية إلي البحث على فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين والتي من بينها وظائف بنك مصر.

فرص عمل لحديثي التخرج فى البنوك

فرص عمل جديدة أعلن عنها بنك مصر داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

تخصصات فرص عمل بنك مصر

وتتوافر فرص بنك مصر عن حاجته للشباب للعمل في وظائف «مطور خدمات» في جميع فروع البنك، جاء ذلك عبر صفحة البنك الرسمية على موقع التوظيف الشهير «لينكد».

المهام الوظيفية لفرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من المهام الوظيفية التي يجب علي الملتحق فى فرص عمل بنك مصر القيام بها يمكن وتشمل ما يلي :-

- تتضمن المسؤوليات الوظيفية بناء واجهات وبرمجة تطبيقات قوية وقابلة للتطوير.

- كما المهام الوظيفية تنفيذ مهام البرمجة حسب خطة المشروع والمواصفات الوظيفية وغير الوظيفية.

- العمل مع العملاء لفهم المتطلبات وتقدير قصص المستخدم وتحويلها إلى مهام فنية.

- حل المشكلات التقنية الصعبة وتقديم النتائج الناجحة في الموعد المحدد.

- الرد على استفسارات العملاء وتقديم الدعم الفني.

- القدرة على استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصحيح التعليمات البرمجية لتحديد السبب الجذري الحقيقي لمشاكل البرامج.

- توثيق واجهات برمجة التطبيقات باستمرار طوال عملية التطوير.

- القدرة على القيام بمهام متعددة والبقاء منظمًا في بيئة عمل ديناميكية.

- العمل مع فريق جيد يتمتع بمهارات تواصل وتفكير نقدي ممتازة.

شروط فرص عمل بنك مصر



وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على فرص عمل بنك مصر وتتضمن مايلي :-

- تتضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر، علوم الكمبيوتر، بنك التسويات الدولية أو تخصصات معادلة.

- يشترط المعرفة والخبرة والاندماج في العمل لتطوير الخدمات.

- كما تتضمن الشروط أن يكون لديه خبرة في خدمات الويب.

- تشمل الشروط طلاقة في اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم على وظائف بنك مصر



ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل بنك مصر القيام بزيارة الموقع الالكتروني للبنك ثم الضغط على «مجالات التعيين الرئيسية» للتحقق من الوظائف الشاغرة من خلال صفحة البنك على موقع الوظائف LinkedIn.