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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية لجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب

رحاب موسى، عضو مجلس
رحاب موسى، عضو مجلس النواب

أكدت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب عن حزب “إرادة جيل”، أن قرار البنك المركزي بتحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لمقتضيات السوق، خطوة إيجابية لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب.

وقالت “موسى”، في تصريحات صحفية لها، إن هذا القرار يستهدف تحرير الاقتصاد المصري ودمجه في الاقتصاد العالمي، لا سيما أنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي.

 

وأضافت عضو مجلس النواب، أن القضاء على السوق الموازية سيعمل على زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية التي كانت تحجم عن الاستثمار في مصر بسبب اختلاف سعر الصرف ووجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر بالسوق الموازية.

وأوضحت النائبة رحاب موسى، أن التسعير العادل للجنيه سيساهم في استقرار السوق ولن يكون له أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، خاصة أنها تأتي بالتزامن مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن تحرير سعر الصرف سيضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين، والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

رحاب موسى مجلس النواب قرار البنك المركزي سعر الصرف الجنيه

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