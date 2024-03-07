رئيس الشيوخ يهنئ السيسي بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر الرمضان المبارك.

جاء نصها:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس الجمهورية

تحية إعزاز وتقدير لفخامتكم، وبعد:

يطيب لي بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهانى القلبية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بكل خير ويمن وبركات.

وإننا إذ نستلهم من هذا الشهر المبارك ما اختصه به الله سبحانه وتعالى من فضائل رحمته وفيض كرمه وعطائه، وما يزخر به من دفع الجميع للعمل والعبادة معا، لنؤكد لفخامتكم على وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة وسياستكم الرشيدة لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات التي تحققت على أرض مصر، داعين المولى القدير أن يسدد على طريق الخير والحق خطاكم نحو تحقيق طموحات الشعب المصرى الآبى في غد مشرق في ظل قيادتكم الحكيمة.

وكل عام وفخامتكم بخير.