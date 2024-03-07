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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«علوم حلوان» تستضيف مؤتمرًا حول الاتجاهات الحديثة في الفيزياء

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استضافت كلية العلوم بجامعة حلوان مؤتمر اليوم الواحد تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في الفيزياء والذي نظمه قسم الفيزياء بالكلية بالتعاون مع اللجنة الوطنية للفيزياء واللجنة الوطنية للبلورات.

عقدت فعاليات المؤتمر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور مجدي الحجري القائم بأعمال عميد كلية العلوم.

حاضر في المؤتمر أساتذة متخصصون من الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية، حيث ركزت محاور المؤتمر على أهمية المواد وكيفية دراسة الخواص الفيزيائية لها وتوظيف استخدامها في الألواح الشمسية والبطاريات وأوساط تخزين الطاقة وأجهزة الحاسوب والأجهزة البصرية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور عماد أبو الدهب على أهمية المؤتمرات العلمية في تبادل المعرفة والخبرات، ودورها في تعزيز البحث العلمي والتطوير في مختلف المجالات.

من جانبه، أشاد الدكتور مجدي الحجري عميد الكلية بهذا النشاط الكبير لقسم الفيزياء وكلية العلوم، التي استضافت للشهر الثاني على التوالي حدثًا علميًا جديدًا، كما رحب بالضيوف وقدم لهم الدعوة لإقامة أي نشاط علمي مستقبلي.

حضر المؤتمر الدكتور عرفة صبري نائب رئيس جامعة الفيوم للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر الجندي رئيس قسم الفيزياء، والدكتور عمرو عبد الغني رئيس اللجنة الوطنية للفيزياء، والدكتور يحيى عباس رئيس اللجنة الوطنية للبلورات، بجانب عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بقسم الفيزياء والجامعات والمراكز البحثية المصرية.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي البحث العلمي الاتجاهات الحديثه الدكتور السيد قنديل اللجنة الوطنية Jobs Education

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