جامعتا الإسكندرية وإسكس البريطانية يناقشان مشروعات التعاون في التخصصات العلمية

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية بوفد جامعة إسكس البريطانية برئاسة الدكتورة فانيسا بوتر، نائب رئيس جامعة إسكس للعلاقات الدولية والوفد المرافق لها، فى رحاب جامعة الإسكندرية، خلال الزيارة التى جاءت بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف التخصصات العلمية.

شهد اللقاء من جانب جامعة الإسكندرية الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هشام سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح شحاتة المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة جيهان جويفل مساعد رئيس الجامعة لشئون الجامعات الدولية، والدكتورة بشرى سالم مساعد رئيس الجامعة للتصنيفات الدولية، والدكتور أحمد عبد الحكيم عميد كلية طب الأسنان، والدكتور عصام وهبة القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، والدكتورة أمنية ياقوت وكيل كلية الأعمال للدراسات العليا والبحوث، ومن الجانب البريطاني الدكتورة آنسي لاكس عميد الشراكات التعليمة، والسيدة/ روزانا كيلاني المدير الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وآسيا الوسطى، والسيد/ حسن عبدالرحيم مدير التوظيف الدولي شمال إفريقيا والمملكة العربية السعودية والكويت.

وفي كلمته أكد الدكتور سعيد علام على عمق الروابط بين جامعة الإسكندرية والعديد من الجامعات البريطانية، لافتاً أن جامعة الإسكندرية تسعى لإبرام العديد من إتفاقيات التعاون مع الجامعات الدولية المرموقة لتحقيق تنافسية الخريجين، وكذا الباحثين فى مجالات تتوافق مع فكر التطوير ومواكبة التوجهات الوطنية الموافقة فى رؤية مصر 2030، والمساهمة في ربط البحث العلمي بالصناعة.

ومن جانبها، أعربت د. لاكس عن سعادتها بتواجدها في رحاب جامعة الإسكندرية، وأعربت عن تطلعها لتحقيق مزيد من التعاون مع جامعة الإسكندرية، لاسيما بعد التقدم الملحوظ الذي حققته جامعة الإسكندرية فى السنوات الأخيرة في تخصصات مختلفة، ونجاح الاتفاقية المبرمة في مارس الماضي ٢٠٢٣ بين الجامعتين، كما أكدت استعدادها لنقل رؤية جامعة الإسكندرية لاتخاذ ما يلزم نحو تحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين.

تم خلال اللقاء تقديم عرض تقديمى عن استراتيجية جامعة الإسكندرية والبرامج المتميزة والخدمات التعليمية والبحثية والأكاديمية التى تقدمها جامعة الإسكندرية للطلاب داخل مصر وخارجها، وأهم البرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية الفريدة بالجامعة ولاسيما الجديدة منها والمستحدثة التى تتواكب مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، فضلا عن الشراكات الدولية مع كبرى الجامعات العالمية والتي تدعم التبادل الأكاديمي والطلابي في مختلف التخصصات التعليمية المختلفة، وحصاد جامعة الإسكندرية في التصنيفات الدولية وتقدمها من حيث الأداء البحثي والاجتماعي والاستشهادات العالمية وجودة الأبحاث والسمعة الأكاديمية، وجودة خريجيها، والدرجات المشتركة مع جامعة مانشستر البريطانية فى مجالى الطب والجراحة وطب الأسنان، وخطة الجامعة المستقبلية نحو إنشاء درجات علمية مشتركة فى العديد من التخصصات.