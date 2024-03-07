محكوم علية بالإعدام.. القبض على سائق هارب بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

أسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللوا محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (سائق مركبة "توك توك" ) بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة، لكونه محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً فى قضية (قتل عمد).

كما تم ضبط (عامل) بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية ، لكونه محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً فـى قضية (قتل عمد وشروع فيه).

وتم ضبط (أحد الأشخاص) بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية ، لكونه محكوم عليه غيابياً بالإعدام شنقاً فى قضية (قتل عمد وشروع فـيه وإتلاف وسلاح وذخيرة) ،والسجن 4 سنوات فـى جنايتى أبرزهما (شروع فى قتل وسلاح آلى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.