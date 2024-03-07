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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق شب فى مستشفى خاص بالقليوبية

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق بمستشفى خاص بشبرا الخيمة، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان سبب الحريق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق بأحد المستشفيات الخاصة بشارع نادى البلاستيك حى شرق شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحريق، ودفعت الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، ولا توجد إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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