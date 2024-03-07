تاجر مجوهرات: الصاغة تسعر الذهب على دولار يتجاوز 53 جنيها

شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، في حين واصلت أسعار الذهب ارتفاعها بالبورصة العالمية، لتلامس الأوقية أعلى مستوى لها على الإطلاق في تاريخ الأسواق العالمية، وتكسر رقمها السابق 2152 دولارًا المسجل في 4 ديسمبر 2023.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3250 جنيهًا، بعد أن تعرضت الأسواق لحالة من الارتباك والارتفاعات الحادة عقب قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 6 % وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتجاوز في البنوك نحو 50 جنيهًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3714 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2786 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2167 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 26000 جنيه، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 10 دولارات، لتسجل مستوى 2158 دولارًا.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 270 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3250 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، بقيمة 21 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2127 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2148 دولارًا.

وأوضح، إمبابي، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تفاعلت بشكل مع تحرير سعر الصرف، إذ يعد أحد العوامل المحددة لسعر الذهب محليًا، بجانب سعر الأوقية بالبورصة العالمية والعرض والطلب.

أضاف، أن سعر الذهب بالسوق المحلية مازال أعلى من سعر الأوقية بالبورصة العالمية، بنحو 245 جنيهًا، إذ يحدد على دولار يتجاوز 53 دولارًا.

ولفت، إلى أن استقرار سعر الصرف خلال الفترة المقبلة سيؤدي بالتبعية لاستقرار أسعار الذهب، وتوافقها مع البورصة العالمية.

وتوقع إمبابي، ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، وسط تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وعقب تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس أمس، حول خفض مبكر ومحتمل لأسعار الفائدة حال انحسار التضخم، والتي عززت من قوة الذهب أمام تراجع الدولار.

وتترقب الأسواق استكمال رئيس الفيدرالي الأمريكي لشهاداته اليوم أمس الكونجرس، بجانب صدور بيانات الوظائف الأمريكية غدًا الجمعة.