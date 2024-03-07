نهائي كأس تاريخي.. إبراهيم فايق يشيد باستعدادات الرياض لقمة الأهلي والزمالك

علّق الإعلامي إبراهيم فايق، على استعدادات الرياض لمباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك.

وكتب عبر أكس: " أقدر أقولك إنك هتشوف نهائي كأس تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.. حاجة كده أقرب لأحلام العصاري فما يحدث من تجهيزات في الرياض للمباراة شيء أقرب إلى الخيال من الهيئة العامة للترفيه وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ.. التفاصيل عظيمة والمفاجآت ستكون مبهرة لجمهور الأهلي والزمالك.. استعدوا علشان هتشوفوا نهائي كأس مصر.. البطولة الأعرق والأقدم في الوطن العربي بشكل مختلف تماما".

مباراة الأهلي والزمالك

وتقام مباراة الأهلي والزمالك غدًا الجمعة الموافق 8 مارس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية، وذلك على استاد الأول بارك بالسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

وتُذاع مباراة الأهلي ضد الزمالك على قناة أون تايم سبورت، وأيضًا القناة الرياضية السعودية SSC.