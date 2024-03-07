ضبط شخص وزوجته وبحوزتهما آلاف الدولارات والعملات بالدقهلية

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة نبروه من ضبط 4 من أسرة واحدة بقرية نشا وذلك لقيامهم بالإتجار فى النقد الأجنبى وتحويل العملات ؛ وبحوزتهم كميات كبيرة من الدولار الامريكي والريال السعودي واليورو والعملات المصرية سبائك ومشغولات ذهبية .

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيام "ع.ل.ع.، 48 عاما، سائق، وزوجته ونجليه " ويقيمون قرية نشا بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات ا يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد متخذين من المنزل محل سكنهم مسرحا لمزاولة نشاطهم الغير مشروع تم استصدار إذن النيابة العام وتشكيل حملة مكبرة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة وضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه وضبط المتحري عنهم الثانية والثالث بحوزتهم 108 ألف و 827 دولار أمريكي، و217 ألف و260 ريال سعودي، و600 يورو، و7 ملايين و287 ألف و810 جنيه مصري، و23 سبيكة ذهبية وزنت كيلو و95 جرام، ومشغولات ذهبية وزنها 345 جرام .

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات وان المشغولات الذهبية حصيلة لاتجارهما فى النقد الأجنبى ،واضافت الثانية بقيام شقيقي زوجها كلا من "زينهم"،37 عاما، عامل بالخارج و"زكريا"،44 عاما، عامل بالخارج ويقيمان نشا والمتواجدين بالمملكة العربية السعودية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة