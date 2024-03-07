كأس مصر| تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والزمالك

الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مع الزمالك عقد صباح اليوم في ملعب الأول بارك الذي يستضيف المباراة التي تجمع الفريقين مساء غد الجمعة في نهائي كأس مصر.

حضر الاجتماع الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة، والكابتن سمير عدلي، المدير الإداري، ووائل محمد، إداري الفريق، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني في حضور اللجنة المنظمة من الاتحادين المصري والسعودي.

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي النادي الأهلي طاقما من القميص الأحمر والشورت الأسود والشراب الأحمر ويرتدي حارس المرمى طاقما من اللون الأزرق، بينما سيرتدي الزمالك طاقما من اللون الأبيض بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقما باللون الأصفر كاملاً.

وتم التأكيد على أن المباراة سوف تنطلق في السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، وفي حال نهاية الوقت الأصلي بالتعادل سيتم اللجوء إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بواقع شوطين، وفي حال استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

وناقش الاجتماع التفاصيل المتعلقة بمواعيد وصول الفريقين والنزول لبدء عمليات الإحماء وكافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.