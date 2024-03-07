رئيس بنك ABC: إجراءات المركزي تحقق الانضباط في الأسواق

أشاد عمرو ثروت أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC، بالاجراءات التصحيحية التي قام بها البنك المركزي المصري صباح أمس الأربعاء، في تحرير أسعار الصرف و الفائدة لمواجهة تداعيات التضخم.

قال ثروت في تصريحات له اليوم ، إن هذه الإجراءات ساعدت علي تحقيق الانضباط للاسواق وتعد بداية لاستمرار عمليات تصحيح المسار الاقتصادي .

أضاف أن تلك الإجراءات تتوافق مع استراتيجية بنكه والتي تستهدف تحقيق أداء مالي قوي نتجة العمل على تنوع محفظته وتعزيز جهوده في التوسع في السوق المصري والذي يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية .

اشار إلى تركيز البنك علي تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم، موضحا أن مصرفه نجح رفع صافي الأرباح خلال العام الماضي محققا أكثر من 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 168% وجملة الاصول حوالي 69.4 مليار جنيه .

وبلغ اجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 23.6 مليار جنيه وودائع العملاء 57.8 مليار جنيه بخلاف صافي الدخل من الاتعاب والعمولات نحو 412.7 مليون جنيه.

اشار الي أن استراتيجية البنك ترتكز على تقديم تجربة مصرفية عالمية للسوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وتحقيق صلابة الأداء المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم.