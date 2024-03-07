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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس أركان جيش الاحتلال: يجب تجنيد كل شرائح المجتمع الإسرائيلي

هرتسي هاليفي
هرتسي هاليفي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، اليوم الخميس إنه يجب تجنيد جميع أفراد المجتمع الإسرائيلي في الجيش.

وأضاف هاليفي في حفل تخريج طلاب في مدرسة ضباط الجيش الإسرائيلي: "في هذا الوقت، لا يكفي الإشادة بالتنوع الموجود في جيش الدفاع الإسرائيلي، بل الدعوة إلى توسيعه وإضافة قوات من جميع أنحاء المجتمع". في جنوب إسرائيل، والمعروفة باسم بهاد 1، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار إلى أن: "هذه هي حاجة الساعة، ليس فقط لأن الجيش الإسرائيلي يحتاج إلى ملء الرتب المفقودة وتوسيع صفوفه، ولكن بشكل أساسي لتعزيز التماسك الاجتماعي، مصدر صمودنا وقوتنا وعنصر مهم في مكافحة الهشاشة الإسرائيلية".

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي شرائح المجتمع الإسرائيلي المجتمع الإسرائيلي ضباط الجيش الإسرائيلي

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