عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العائد على أذون الخزانة تخطى 30% .. خبير يكشف الأسباب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن العائد على أذون الخزانة وصل لمبلغ لم يصل له من قبل ، وهو تخطى 30% .

وتابع هاني أبو الفتوح ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صناع القرار" مع الإعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن وزارة المالية تستدين لتغطية عجز الموازنة ، لافتا إلى أن الحكومة ستسدين تريليون و ٦٤٧ مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وأردف : المبلغ مطلوب لسداد أذون الخزانة المستحقة سابقا ، وتمويل العجز المستدام بالموازنة .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/KM36PTksLuE8mNY2/?mibextid=21zICX&startTimeMs=95000

أذون الخزانة برنامج صناع القرار تمويل العجز شادى الزيات فضائية صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يودع الـ50 بشكل مفاجئ| هبوط سعر الأخضر رسميًا الآن بالبنوك

ضربة موجعة للأهلي قبل المواجهة النارية|تغيير توقيت نهائي كأس مصر.. تفاصيل

 1800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد تحريك الدولار وإنهاء الاتفاق مع صندوق النقد

تراجعت 150 جنيها| انخفاض كبير في أسعار اللحوم.. شوف الكيلو بكام

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

تفاصيل خطيرة.. هل حاولت روسيا اغتيال زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني؟

الرقابة الإدارية تسقط عصابة من العاملين بقطاع الطيران المدني لتجارتهم بالدولار

الرئيس السيسي يصدر عددا من القرارات الجمهورية الجديدة ..تعرف عليها

ترشيحاتنا

متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» الفرق بين القضاء الجنائي والتأديب بمصر

يوم الشهيد وتاريخ الشهداء.. موضوع خطبة الجمعة الأخيرة من شهر شعبان

بعد تراجع الجديدة .. أسعار سيارات هاتشباك 2024 بالسوق المصرية

دراسة تكشف فوائد جديدة لرمضان.. الصيام يحمي من أمراض خطيرة

استغلوا الفقر.. متهم في سرقة أعضاء بمستشفى شهير يكشف كيف استقطب المواطنين

وزير الخارجية البريطاني: يجب إدخال 500 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر كلها تربية واحدة ست.. إطلالات أثارت الجدل للراقصة دينا

وفاة 5 أشخاص بسبب حمى الببغاء.. كيف تحمى نفسك من المرض؟

وفاة 5 أشخاص.. معلومات صادمة عن حمى الببغاء

الذكاء الاصطناعي والأمن القومي| رئيس الأركان يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية

فيديو

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

ماذا سيحدث لأسعار السلع بعد التعويم

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة يضعون إكليل الزهور على النصب التذكارية للشهداء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ