العائد على أذون الخزانة تخطى 30% .. خبير يكشف الأسباب

قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن العائد على أذون الخزانة وصل لمبلغ لم يصل له من قبل ، وهو تخطى 30% .

وتابع هاني أبو الفتوح ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " صناع القرار" مع الإعلامي شادي الزيات ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن وزارة المالية تستدين لتغطية عجز الموازنة ، لافتا إلى أن الحكومة ستسدين تريليون و ٦٤٧ مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ .

وأردف : المبلغ مطلوب لسداد أذون الخزانة المستحقة سابقا ، وتمويل العجز المستدام بالموازنة .

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