أشرف صبحي يشيد بريادة العربية للتصنيع في توطين أحدث تكنولوجيا تصنيع الأجهزة الرياضية

خلال تفقده جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤

أشاد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خلال تفقده جناح الهيئة العربية للتصنيع بمعرض سبورتس إكسبو Sports Expo 2024 بريادة الهيئة في توطين أحدث تكنولوجيات تصنيع الأجهزة والمستلزمات الرياضية، لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للدول الأفريقية والعربية والصديقة تحت شعار "صنع في مصر".

وتعد المشاركة السنوية في فعاليات المعرض، إنطلاقا من ريادة الهيئة العربية للتصنيع، في توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الرياضية، حيث حرصت الهيئة العربية للتصنيع برئاسة اللواء أ. ح. مهندس "مختار عبد اللطيف" على المشاركة في فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو ٢٠٢٤، والتي تقام برعاية الدكتور "مصطفي مدبولي "، رئيس مجلس الوزراء، بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ٧ إلى ٩ مارس الجاري.

وتشارك الهيئة العربية للتصنيع بجناح مُتميز وتقدم تخفيضات هائلة تصل إلى نسبة ١٠٪، وايضا نظم التقسيط المتعددة لمدة عام بدون فائدة، وتوفير الضمان لمدة عام وخدمات الصيانة والإصلاح لما بعد البيع.

وخلال فعاليات الافتتاح، تفقد الدكتور "أشرف صبحى" وزير الشباب والرياضة منتجات الهيئة العربية للتصنيع المشاركة، وتتضمن أحدث التقنيات في صناعات أجهزة اللياقة البدنية بمختلف أنواعها وأشكالها وكشافات الملاعب وكشافات إنارة شوارع الأندية الرياضية والدراجات الهوائية والكهربائية وسيارات الإطفاء والإسعاف الكهربائية وعربات الجولف والسكوتر الكهربائي والمضخات الحرارية لحمامات السباحة ومختلف أجهزة اللياقة البدنية لمراكز الشباب وصالات الجيم وأجهزة العلاج الطبيعي، وأجهزة اللياقة متعددة الوظائف التدريبية لذوى الهمم، وكذلك منظومات إنارة المنشأت الرياضية بالطاقة الشمسية وأنظمة التأمين بكاميرات المراقبة من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.