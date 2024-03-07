محافظ الدقهلية يفتتح معرض " أهلا رمضان " بمقر الغرفة التجارية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، معرض " أهلا رمضان " للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة، وتفقد المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض والتقى بالمواطنين واستمع إلى مدى رضائهم عن أسعار السلع المعروضة.

جاء ذلك بحضور المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، والمحاسب أيمن موسى مدير جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالدقهلية، والدكتور أحمد أبو الغيط معاون وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ووفاء عثمان مدير جهاز شباب الخريجين بالمحافظة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفه التجاريه بالدقهلية ، المحاسب سامي سلطان نائب رئيس الغرفه التجارية، والمهندس أحمد ثروت فتح الباب أمين صندوق الغرفة التجارية، والمحاسب أشرف محسن، والمحاسب حسن الحنفي، والمحاسب محمد عصام .

وأوضح " مختار " أنه تم افتتاح 21 معرض اهلا رمضان وتوفير 14 سيارة متنقلة لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمراكز ومدن واحياء المحافظة منها 4 سيارات بمدينة المنصورة.

وأشار "المحافظ " إلى أن جميع المعارض تضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة من 15 الي 30٪ عن سعر السوق الخارجي .

ووجه " المحافظ" بشن حملات مكثفة يومياً علي كافة المعارض والمحلات التجارية للتأكد من الالتزام بتخفيض الاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع واحتكارها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .