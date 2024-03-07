جنايات الإسكندرية: السجن 7 سنوات لثلاثة متهمين بالسرقة بالإكراه

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة حضوريا للأول وغيابيا للثاني والثالث كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و " ر.ع.ص" ،بالسجن المشدد 7 سنوات عما أسند إليهما والزمتهما بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم السرقة بالإكراه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف محمد مجدي الجندي ،والمستشار رامه سعد محمد طبيخه، وسكرتير محكمة الجنايات سعيد عبد العظيم يعقوب.



وبدأت أحداث القضية المقيدة، برقم 31544 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط قسم شرطة الرمل ثان، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بسرقة المجني عليه تحت تهديد السلاح، بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات ، الي قيام كل من " ح.س.ح" و" ش.ع.غ" و" ر.ع.ص" عاطلين ، أنه حال عمل المجني عليه " م.ا.س" سائق توكتوك ، بالتوكتوك خاصته استوقفه المتهمين بالطريق العام ،وطلبوا منه توصليهم لأحد الاماكن فوافق وانتقل معهم الي حيث أحدي الطرق النائية وبالوصول فؤجي بهم مشهورين بوجهه أسلحة بيضاء ، وتهديده بالقتل قاصدين سرقة التوكتوك خاصته، فتركه وفر هاربا وتمكنوا من سرقته ومنقولاته الشخصية ، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .