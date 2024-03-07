بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

حرر نجل الفنان سامي مغاوري محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد اول ضد ماركت شهير يتهم الأمن الخاص به بالاعتداء عليه وعلى والدته بالضرب بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية يتهمهم باخفاء السكر عن المواطنين وادعاء نفاده من الماركت.

وقال كريم سامي مغاوري إن أمن الماركت قام بطرده ووالدته بعد الاعتداء عليهما ما دفعه للاتجاه الى قسم شرطة الشيخ زايد أول وتحرير محضر لما حدث موجها اتهامه لأمن الماركت الشهير.

ونشر كريم سامي مغاوري بوست مرفق بمقطعي فيديو عبر صفحته الشخصية تضمن:"فضيحة ماركت شهير في الشيخ زايد، بيخبوا السكر عن الناس تحت مكنة الكاشير وبيقولوا خلص، الڤيديو واضح قدامكم صوت وصورة، ولما واجهتهم بالڤيديو شفنا كمية بلطجة من الأمن عندهم كبيرة جدا بقيادة مدير أمن الماركت والجاردات بتوعه.

وده يعتبر بلاغا لوزارة التموين ولكل جهة مسئولة وكل شخص عنده ضمير لازم يكشف فضيحة الماركت الشهير في الشيخ زايد اللي بيمنعوا سكر وزارة التموين عن الناس.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.