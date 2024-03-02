أطنان من السكر.. أحمد موسى: كل حاجة موجودة في معارض أهلاً رمضان|فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كافة السلع الاستراتيجية متوفرة في معارض أهلًا رمضان، مضيفا: "كل حاجة موجودة في أهلا رمضان".

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": " أطنان من السكر متواجدة في معارض اهلا رمضان وبسعر 27 جنيهاً".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك إقبال كبير من المواطن على معارض اهلا رمضان لشراء السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة".

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك انخفاض في أسعار السلع الاستراتيجية داخل معارض أهلا رمضان عن مثيلتها في السوق الخارجية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : "أنصح كل مواطن بشراء الاحتياجات فقط ومحدش يشتري حاجات كتيرة عشان يخزنها".

