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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أطنان من السكر.. أحمد موسى: كل حاجة موجودة في معارض أهلاً رمضان|فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

أكد  الإعلامي أحمد موسى، أن كافة السلع الاستراتيجية متوفرة في معارض أهلًا رمضان، مضيفا: "كل حاجة موجودة في أهلا رمضان".

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد": " أطنان من السكر متواجدة في معارض اهلا رمضان وبسعر 27 جنيهاً".

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك إقبال كبير من المواطن على معارض اهلا رمضان لشراء السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة".

 

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك انخفاض في أسعار السلع الاستراتيجية داخل معارض أهلا رمضان عن مثيلتها في السوق الخارجية".

 

ولفت الإعلامي أحمد موسى : "أنصح كل مواطن بشراء الاحتياجات فقط ومحدش يشتري حاجات كتيرة عشان يخزنها".
 

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