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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب إخفاء السكر.. نجل سامي مغاوري يتهم عمال ماركت شهير بالاعتداء عليها

الفنان سامي مغاوري
الفنان سامي مغاوري

تعرض نجل  الفنان سامي مغاوري ووالدته لاعتداء داخل سوبر ماركت شهير بمنطقة الشيخ زايد، وذلك بسبب إخفاء العاملين في السوبر ماركت السكر.

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زوجة الفنان سامي مغاوري تتهم العاملين بسوبر ماركت بالاعتداء عليها

وتقدم نجل الفنان سامي مغاوري ووالدته بعمل محضر لأجهزة أمن الجيزة، تضمن تضررهم من العاملين بسوبر ماركت شهير في الجيزة، بمنطقة الشيخ زايد، وتعدى الأمن الخاص به على والدته بسبب قيام المتواجدين بإخفاء كميات من السكر عن المستهلكين ورفض بيعه.

وقرر نجل الفنان سامي مغاوري، بأنه أثناء تواجد والدته داخل سوبر ماركت شهير في الشيخ زايد في الجيزة لشراء بعض المستلزمات نشبت بينها وبين العاملين مشادة كلامية بسبب شراء السكر، حيث تبين قيامهم بإخفاء السكر عن المستهلكين وعدم بيعه.

وأكد نجل الفنان سامي مغاوري، على أنه سيقوم بتقديم بلاغ إلى وزارة التموين يتهم فيه السوبر ماركت الشهير بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة بإخفاء سلع استهلاكية واساسية ومنها السكر رغم توفره بالمحل عن المستهلكين.

سامي مغاوري الفنان سامي مغاوري سوبر ماركت منطقة الشيخ زايد محافظة الجيزة مشادة كلامية نجل الفنان سامي مغاوري

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