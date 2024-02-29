عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية: أزمة السكر هتخلص في 10 أيام.. فيديو

قال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالأتحاد العام للغرف التجارية، إن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتاً إلى ان إنخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حالياً.



وأضاف حازم المنوفي خلال لقائه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR" ، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضائل بأرتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام ، و سوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.



وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالأتحاد العام للغرف التجارية إلى، أن السكر سوف يسجل إنخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، مضيفاً أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.