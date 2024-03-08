عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا عملات أجنبية.. تفاصيل مثيرة لسقوط عصابة الدولارات في الطيران المدني

أرشيفية
أرشيفية

أمر المستشار محمد شوقي النائب العام بحبس 18 مسئولا بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ الطيران المدني، لاختلاسهم مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية.

كشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية قيام 18 مسئولا بشركة الطيران الوطنية التابعة لـ الطيران المدني، باختلاس مبلغ مليون دولار من العملات الأجنبية المسددة من خدمات المسافرين على خطوط الشركة.

الرقابة الإدارية تسقط عصابة الدولارات في الطيران المدني

وتبين من تحريات الرقابة الإدارية أن المتهمين قاموا باختلاس مبلغ المليون دولار وطرحوا المبلغ للتداول في السوق السوداء وقاموا بإيداعها بالخزينة بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية من قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

اقرأ ايضا.. قرار عاجل بمعاقبة المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

اقرأ ايضا..  لحظة النطق بإعدام مرشد جماعة الإخوان ونائبه محمود عزت بقضية أحداث المنصة|فيديو

اقرأ ايضا.. كنا قاعدين بـ الكات.. نص اعترافات متهمة بإنهاء حياة المسئول العسكري اليمني|خاص

اقرأ ايضا.. خاص.. أول صور للمتهم بقتل جواهرجي بولاق الخواجة حسني الخناجري

حيث تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط تشكيل عصابي من العاملين بقطاع الطيران المدني لارتكابهم جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والاختلاس والتربح والإضرار بالمال العام، في إطار جهود أجهزة الدولة لمنع ومكافحة الفساد ورصد الممارسات غير المشروعة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج القطاع المصرفي .

وقالت هيئة الرقابة الإدارية أنه أثناء متابعة عوائد الدولة من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للمسافرين على خطوط شركة الطيران الوطنية عن وجود تلاعب بالعملات الاجنبيه الواجب تحصيلها من تلك الخدمات.

اقرأ ايضا.. 90 دقيقة لـ محمد رمضان في محكمة الجيزة.. صدى البلد يرصد كواليس ومشاهد المحاكمة| فيديو

اقرأ ايضا.. نطت من العربية وهي ماشية.. ابنة عم حبيبة الشماع تكشف تفاصيل الحادث

اقرأ ايضا.. شركة النقل شريك في الجريمة.. تطور خطير بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع

اقرأ ايضا.. مقتل جواهرجي شهير بعملية سرقة لمحله في القاهرة

وبإجراء التحريات والتنسيق مع وزارة الطيران المدني تبين من تحريات الرقابة الإدارية اتفاق عدد 18 من المسئولين عن خزينة الشركة باختلاس العملات الأجنبية المسددة من المسافرين بقيمه بلغت حوالى مليون دولار وطرحها للبيع في السوق الموازي وإيداعها الخزينه بالعملة المحلية بعد الحصول على مكاسب مالية تمثلت في قيمة الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

18 مسؤولا اختلسوا مليون دولار.. الرقابة الإدارية: ضبط تشكيل عصابي من العاملين بالطيران المدني

ترشيحاتنا

سرقوا عملات أجنبية.. تفاصيل مثيرة لسقوط عصابة الدولارات في الطيران المدني

رئيس الوزراء الكندي ينفي التوصل لقرار بشأن استئناف تمويل أونروا

أحدهما المنقذ.. تفاصيل إصابة نجمي الأهلي وحرمانهما من مواجهة الزمالك

الأغاني بتعيش .. رد ناري مصطفى حسني على انتقادات أغاني برامجه.. فيديو

مسؤول أممي: إسرائيل تنتهج التجويع وتدمر منظومة الغذاء في غزة

إيقاف حركة القطارات بين محطتي (الحمام والعلمين) بخط القبارى/ مرسى مطروح بصفه مؤقتة|تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفل زفاف بالولايات المتحدة أشعل السوشيال ميديا.. العريس صدم الجميع.. صورة

فقراء جدا.. صور نجمات الفن في دراما رمضان تشعل السوشيال ميديا

كامل العدد.. مي فاروق تتألق بحفل الرياض بباقة من الطرب الأصيل.. صور

نادية أحمد السقا تحتفل بعيد ميلادها.. صور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ