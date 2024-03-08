عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أنسب مواعيد لتغيير زيت ناقل الحركة في السيارات

صدى البلد

يعتبر زيت ناقل الحركة من أهم العناصر التي تقوم بحماية "فتيس" السيارة، حيث تعمل الجزيئات الداخلية على حماية العناصر المعدنية الداخلية الخاصة بناقل الحركة، وحفظها من الاحتكاكات القوية.

 

ومن أجل الحصول على عمر افتراضي أطول لناقل الحركة، فيجب أن نتبع المدة المناسبة لتغييره، والتي توصى بها شركات السيارات وفقًا للكتالوج الخاص بكل سيارة، ومن الأفضل أن يتم تغيير زيت ناقل الحركة عندما تخوض السيارة مسافة قدرها 60 ألف كيلومتر.

 

تغيير زيت ناقل الحركة الأوتوماتيك

وتختلف الفترة الزمنية من سيارة لأخرى، ومثال على ذلك السيارات التي تحتوي على ناقل الحركة الأوتوماتيكي فهي تنتج حرارة أعلى بداخلها وهذا يؤدي الى إنتاج المزيد من الكربون داخل علبة السرعة وبالتالي هذا يؤدي الى تلوث الزيت وفقدانه الكثير من جودته بسرعة، وينصح بتغيير الزيت في مسافة لا تتعدى 50 ألف كيلومتر.

 

تغيير زيت ناقل الحركة اليدوي “المانيوال”

ينصح بتغيير زيت ناقل الحركة اليدوي في مسافة من 50 ألف كيلو إلى 80 ألف كيلو وذلك يرجع إلى حالة السيارة سواء جديدة أو قديمة، ومستوى تعامل السائق معها، فإذا كانت السيارة كثيرة الاستعمال؛ ينصح بتغيير الزيت كل 30 ألف كيلومتر على الأقل، وخاصة السيارات المستخدمة داخل المدن.

 

طرق تغيير الزيت فهناك عدة خطوات، ومنها ما يلي:

رفع السيارة أو وضعها بالمشاية الخاصة بتغيير زيت المحرك.

فتح طبة الزيت من الأسفل؛ بعد أن تتأكد من سلامة ناقل الحركة، وقياس مستوى الرايش؛ لعدم الدخول في مشكلات أكبر.

تصفية الزيت القديم جيدًا وإعادة التكرار بزيت جديد.

قفل الطبة الخاصة بزيت ناقل الحركة.

وضع الزيت الجديد مع الوصول للحد المناسب.

 

الاوتوماتيك المانيوال المحرك ناقل الحركة تغيير الزيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم في مصر | عيار 21 مفاجأة

مفاجأة نارية من مارسيل كولر لـ الزمالك بنهائي الكأس.. صفقة جديدة في التشكيل

حفنة مكاسب.. 56 مليارا تعبر بمصر أزمتها الاقتصادية وهذا موعد استقرار الدولار

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

المساج الحرام.. سقوط مالكة ناد صحي و8 فتيات في الجيزة

فضـ.يحة في الحي الراقي.. جلسة المساج بـ700 جنيه برعاية الدكتورة و8 ساقـ.طات

بعد ضرب نجل سامي مغاوري ووالدته بسبب السكر..المتهم يواجه هذه العقوبة بالقانون

20 مليون جنيه غرامة وتعويض للعملاء| ماذا حدث عقب انقطاع شبكة فودافون؟.. القصة الكاملة

موضوعات متعلقة

سعر BMW X7 موديل 2024 في مصر

أحدث أسعار سيتروين سي اليزيه في السوق المصري

أرخص سعر لـ شيفروليه أوبترا في السوق المصري

أحدث أسعار لكزس ES موديل 2024 في السعودية

سعر فورد فوكاس في مصر

دعاوى قضائية ضد فولكس فاجن وبورشه بسبب حريق باخرة فيليسيتي ايس

انخفاض مبيعات تسلا بنسبة 19٪ في فبراير 2024

أفضل 5 سيارات رياضية خارقة في العالم| صور

ترشيحاتنا

مصرع 6 أشخاص في حادث طعن بكندا .. تفاصيل

كامل العدد.. مي فاروق تتألق بحفل الرياض بباقة من الطرب الأصيل.. صور

لفترة محدودة.. سيات ليون بخصم 70%

هل التفكير في أمور مخلة يفسد الصوم.. أمين الإفتاء يوضح

الصين تدعو إلى دعم حل سياسي لحرب السودان

وكالة موديز تغير النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادية أحمد السقا تحتفل بعيد ميلادها.. صور

من حواجبه.. علامة تكشف الرجل النرجسي

إصابة كهربا وسمية الخشاب.. تفاصيل الساعات المؤلمة في برنامج رامز جلال الجديد

شاهد .. فعاليات النسخة الثانية من معرض سبورتس إكسبو 2024

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 40

اﻟﻤﺰﻳﺪ