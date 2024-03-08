تترات مسلسلات رمضان الأكثر استماعا على منصة سبوتيفاي

كشفت منصة سبوتيفاي عن الأغاني الأكثر استماعا خلال الفترة الماضية من قبل المستمعين مع اقتراب شهر رمضان، وفقا لإحصائيات العام الماضي.

وأظهرت البيانات أشهر القوائم الرمضانية التي تم الاستماع إليها في شهر رمضان، وتأتي "تترات رمضان" في المقدمة، مما يظهر مدى عشق المصريين لمسلسلات رمضان.

يليها أيضا قائمة تشغيل تحتوي على أصوات عود هادئة و موسيقية، و"رمضانيات"، التي تدور كلها حول الأناشيد والمدائح النبوية.

شهدت تترات رمضان 2023، عودة عدد من الفنانين إلى الغناء مرة أخرى وخاصة للمسلسلات الدرامية منهم حنان ماضي ومحمد الحلو في تتر مسلسل ضرب نار.

أما الكينج محمد منير؛ فقدم تتر مسلسل "عملة نادرة" والذي عاد من خلاله مجددا بعد فترة طويلة من الغياب عن تترات رمضان.

وقدم حودة بندق، تتر مسلسل "بابا المجال"، والذي يقوم ببطولته مصطفى شعبان ونسرين أمين وباسم سمرة وتأليف وإخراج أحمد خالد موسى.