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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عبدالملك..الإعلام صنع أزمة محمد صلاح مع المنتخب وتصريح حسام موفق

احمد عيد
احمد عيد

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم منتخب مصر السابق، أن عبد الله السعيد تعرض للعديد من الضغوط وكان يظهر بشكل جيد، وكذلك شيكابالا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك ضغط جماهيري كبير على السعيد، وكذا إمام عاشور لاعب وسط الأهلي.

وقال عبدالملك في تصريحات تلفزيونية: كل الجماهير في العالم تُهاجم بعض اللاعبين في الملعب، وشاهدنا جمهور فالنسيا يهاجم فينسيوس جونيور لاعب الريال، ولكنه لم يتأثر ونجح في تسجيل هدفين، وأسكت الجماهير في المدرجات، شخصية اللاعب هي التي تحكم تلك المواقف، ومن الممكن أن يستغل أي لاعب الضغوط ويحولها لأمور إيجابية.

وأضاف: الإعلام صنع أزمة محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا، وصور الأمور بأن اللاعب ارتكب مصيبة كبيرة، وأن مغادرته للمعسكر للعلاج في إنجلترا ستكون أمرا خاطئا، رغم أنه عاني من الإصابة لفترة طويلة، وصلاح دائما موجود مع المنتخب، وهو دائما يتعامل بشكل احترافي، ونحن هنا لا نعتاد على ذلك.

وتابع: لا بد من أن نضع صلاح في براوز، لم يصنع لاعب تاريخًا مثله مع المنتخب الوطني، ورفع اسم مصر في المحافل العالمية، وهو من أساطير الدوري الانجليزي حاليا، وتصريح حسام حسن موفق جدا بأن ملف اللاعب يدار بين اتحاد الكرة وليفربول وسيتم اختيار الأصلح في النهاية.

وأكمل: يجب وجود متحدث رسمي لمنتخب مصر من أجل الرد على أي شيء، وتصريح حسام حسن بشأن موضوع صلاح رغم أنه متأخر لكنه سيغلق مناقشة الأمر في النهاية.

واختتم : حسام حسن يريد الحصول على وقت لإقامة معسكر طويل لمنتخب مصر، والطبيعي أن يتم تأجيل لقاء الأهلي وإنبي، كما تم تقديم موعد نهائي كأس مصر.

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