تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس أول أيام شهر رمضان

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استقرارا واضحا في الأجواء، وتصل درجة الحرارة إلى 23 درجة.

واضافت نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في الشعور بأن الطقس دافئ ومعتدل، متابعة: درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح خلال فترة الليل.



واسترسلت: فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز الـ10 درجات، وأنصح بعدم الاستغناء عن الملابس الشتوية.



وأوضحت أن تغيير درجات الحرارة بين الصباح والمساء سيساهم في إصابة العديد من المواطنين بنزلات البرد.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار، ولكنها غير مؤثرة على الأعمال اليومية، وسنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين.

وأكملت: الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.