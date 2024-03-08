عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس أول أيام شهر رمضان

الطقس
الطقس

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة في البلاد.

تحذير من الطقس.. الصين تجدد الإنذار الأصفر وتوصي بإجراءات احترازية في المطارات

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد استقرارا واضحا في الأجواء، وتصل درجة الحرارة إلى 23 درجة.

واضافت نتأثر بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في الشعور بأن الطقس دافئ ومعتدل، متابعة: درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح خلال فترة الليل.


واسترسلت: فرق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز الـ10 درجات، وأنصح بعدم الاستغناء عن الملابس الشتوية.


وأوضحت أن تغيير درجات الحرارة بين الصباح والمساء سيساهم في إصابة العديد من المواطنين بنزلات البرد.

ونوهت بوجود فرص لتساقط الأمطار، ولكنها غير مؤثرة على الأعمال اليومية، وسنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من يوم الإثنين.

وأكملت: الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى تكون الشبورة المائية.

 

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

تحذير هام من الأرصاد: أمطار وشبورة كثيفة على هذه المحافظات غدا

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

والد الشهيد عبدالله أحمد لصدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

محمود الخطيب يحسم موقفه من السفر لحضور نهائي كأس مصر.. مفاجأة

لهذا السبب|شيكابالا يصدم عبد الله السعيد قبل نهائي كأس مصر مع الأهلي

ترشيحاتنا

حماس: لا هدنة في غزة قبل رمضان ولا تنازل عن عودة النازحين

لأول مرة منذ 5 أشهر.. الذهب يقترب من تحقيق أفضل أداء أسبوعي

في يومها العالمي.. مزايا وضمانات للمرأة العاملة بقانون الخدمة المدنية

مفتي الجمهورية: الإسلام يكرم المرأة ويمنحها كافة حقوقها المشروعة

الوزراء ينشر أسعار الدولار والذهب والعملات الأجنبية

المواجهة النارية| القنوات المجانية الناقلة لنهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والتشكيل المتوقع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة| طريقة عمل رقائق الخبز المشبعة

تاتو وفستان أنيق| غادة عبد الرازق تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

مفاجأة.. شاهدة عيان تكذب نجل سامي مغاوري في واقعة السكر

إسكندراني وبالثوم وبالطحينة..7 طرق لتقديم طبق الفول على السحور

فيديو

خرطوم بلاستيك.. مدرس يعنف تلميذا داخل المدرسة والتعليم ترد بجزاء صارم

احترف الدور.. ممثل صيني يحقق ثروة طائلة من التسول على مدار 12 عاما

بسبب السكر .. تعرض فنان شهير ووالدته للضرب بمول شهير بالشيخ زايد

بعد قرارات المركزي.. مصر تودع 3 أزمات اقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ