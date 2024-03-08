تزوير الأوراق الرسمية.. سقوط عصابة ابن القنصل في الدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (3 أشخاص من بينهم سيدة "لها معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فـى تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبحوزتهم (عدد من الأقراص المخدرة- عدد من الأختام والأكلاشيهات "بأسماء جهات حكومية مختلفة"- 7 أجهزة وأدوات تستخدم فـى عملية التزوير – عدد من الأصول والصور الضوئية لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- أصول بطاقات رقم قومى- صور ضوئية من مستخرجات قطاع الأحوال المدنية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.