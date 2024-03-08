شيخ مشايخ قبائل سيناء: الشعب لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف

قال الشيخ عيسي الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء إن الدولة المصرية تضع سيناء في الخط الأول للتنمية، بينما تشهد هذه المنطقة تنمية شاملة في عهد الرئيس السيسي، وغير مسبوقة، لافتا إلى أن الشعب السيناوي أصبح لديه وعي شامل ضد أفكار التطرف والتنمية كان لها آثر كبير.

وأوضح الخرافين في مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن التنمية في الزراعة شهدت نقلة كبيرة بعد تطوير ترعة السلام وترعة 5 بالإسماعيلية حيث أضافا نحو 400 فدان إلى الرقعة الزراعية.

جهزت الدولة قرى كاملة المرافق بسيناء

ودعا الخرافين سكان الوادي لامتلاك أراضي في سيناء لتعميرها وسد فجوة السكان، خاصة في منطقة وسط سيناء التي تنعم بالآبار الارتوازية، كما جهزت الدولة قرى كاملة المرافق.

وتابع: تشجع الدولة العمل في قطاع الزراعة وزراعة الزيتون حتى أنها توفر ماكينات رفع المياه للمواطنين، مؤكدا شيخ مشايخ قبائل سيناء أن كل ما تحتاجه سيناء الآن هو انتقال السكان من الوادي إلى سيناء بعدما أصبحت مهيأة تماما للعمل والسكن والحياة الكريمة، مشيرا إلى وجود أربع ماكينات تحلية على ساحل البحر الأبيض المتوسط.