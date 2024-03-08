الشعب الجمهوري يطلق أكبر قافلة طبية مجانية بمركز فاقوس

تستعد أمانة حزب الشعب الجمهوري لإطلاق أضخم وأكبر قافلة طبية مجانية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، تحت رعاية وحضور الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ومن المقرر ان يتم توقيع الكشف الطبي المجاني وصرف الأدوية اللازمة بالمجان لجميع الحالات.

أكد الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ان تنظيم القافلة الطبية المجانية يأتي ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، ولتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، ومن المقرر ان يتم إطلاق القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالساحة بالساحة الشعبية بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوي، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الي انه من المقرر ان تشتمل القافلة على عدد ١٥ عيادة، بها ١٣ تخصص طبي وهم "الباطنة، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، العظام، ، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة الأطفال ، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان"، حيث تم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال"، لخدمة أهالي المركز، والأماكن المحيطة بها، كما سيتم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

وقدم الدكتور إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ الشكر الي جميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

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