إجراء 39 قسطرة تشخيصية وعلاجية بوحدة مستشفى الزقازيق

اكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجراء ٣٩ حالة قسطرة تشخيصية وعلاجية من بينها الحالات الحرجة الطارئة وحالات التأمين الصحى والقرارات الوزارية بوحدة مستشفى الزقازيق تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى تحت مظلة التأمين الصحي وأصحاب القرارات الوزارية، وبإشراف الدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية والمشرف العام على قسم القلب،والدكتور أحمد عبدالسلام مدير عام مستشفى الزقازيق العام والدكتور سيد فرج المشرف الفني على وحدة القسطرة القلبيه.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه من بين هذه الحالات تم تركيب دعامات لـ ٢٠ مريض ، والتقييم عن طريق القسطرة التشخيصية للمرضى قبل عمليات القلب المفتوح ( تغيير الصمامات preop وعمليات زراعة الشرايين ).



وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية الي انه جاء ذلك تحت قيادة الدكتور ياسر أمين رئيس القسم والدكتور حسام عطية مدير وحدة القسطرة القلبيه والدكتور محمد زردق استشاري القلب.

وتقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالشكر الي مدير المستشفى والي الفريق الطبي بقسم القلب من هيئة الأطباء من استشاريين وأخصائيين ونواب والتمريض والفنيين والطاقم الإداري والعمال.