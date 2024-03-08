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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

المحوجة
المحوجة

تعد المحوجة من الأكلات المغذية التي يمكن الاستعانة بها لكسر روتين السفرة، وتعتمد على مكون غير مألوف في الأكلات المصرية وهي الحلبة المحوجة.

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نعرض لكم طريقة عمل المحوجة من خلال وصفة الشيف بسمة  السباعي

مكونات المحوجة

½ كيلو دقيق
½ كوب زيت دافئ
½ كوب سمن
¾ كوب عسل اسود
¼ كوب سمسم
¼ كوب حبة البركة
¾ كوب حلبة محوجة من العطار
½ كوب سكر بودر
3 ملعقة كبيرة جوز هند
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
 

محوجة
محوجة

مكونات المحوجة


تقلب كل المقادير الجافة العجين معا جيداثم يضاف الزيت الدافئ والسمن واعجنيهم جيداً 
 

يضاف العسل بالتدريج حتي تتكون عجينة ناعمة تفرد علي ورق زبدة وتوضع في صينية وتقسم بالسكين قبل دخولها الفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة
 

ممكن وضع حبة البركة علي الوجه وذلك حسب الرغبة وتقدم المحوجة

المحوجة طريقة عمل المحوجة بسمة السباعي حبة البركة سكر بودر ورق زبدة عسل أسود أكلة جديدة

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