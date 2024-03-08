طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

تعد المحوجة من الأكلات المغذية التي يمكن الاستعانة بها لكسر روتين السفرة، وتعتمد على مكون غير مألوف في الأكلات المصرية وهي الحلبة المحوجة.

نعرض لكم طريقة عمل المحوجة من خلال وصفة الشيف بسمة السباعي

مكونات المحوجة

½ كيلو دقيق

½ كوب زيت دافئ

½ كوب سمن

¾ كوب عسل اسود

¼ كوب سمسم

¼ كوب حبة البركة

¾ كوب حلبة محوجة من العطار

½ كوب سكر بودر

3 ملعقة كبيرة جوز هند

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر



محوجة

مكونات المحوجة



تقلب كل المقادير الجافة العجين معا جيداثم يضاف الزيت الدافئ والسمن واعجنيهم جيداً



يضاف العسل بالتدريج حتي تتكون عجينة ناعمة تفرد علي ورق زبدة وتوضع في صينية وتقسم بالسكين قبل دخولها الفرن على حرارة 180 لمدة 15 دقيقة



ممكن وضع حبة البركة علي الوجه وذلك حسب الرغبة وتقدم المحوجة