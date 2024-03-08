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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عصام خليل: الإشادات الدولية بالاقتصاد تشجع المستثمرين على العمل في مصر

عصام خليل رئيس حزب
عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار إن سلسلة وحزمة الإجراءات التي اتخذت سواء كانت في السياسيات النقدية او الاقتصادية والاستثمارية كانت نتيجتها ترحيب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخري بهذا الاستثمار.


وحدد خليل خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز المفهوم العام للاقتصاد في المقام الأول هو " سمعه"، لافتا الى اشادة دول كبري بهذه القيمة بالإجراءات التي اتخذتها مصر سواء كانت الإجراءات الاقتصادية أو حتي الإجراءات الاستثمارية الموجودة ضمن حزمة الإجراءات الإقتصادية فهذه اشادة كبيرة ترفع مصر لمستوي اعلي في المراحل القادمة وايضا توجت هذه الإجراءات بالاتفاق مع صندوق النقد  الدولي بغض النظر عن قميته ولكنها شهادة بأن الدولة يسير اقتصادها في الطريق الصحيح،

وأشار الى ان الاقتصاد المصري قوي وواعد في المستقبل مما يشجع المستثمرين الكبار الموجودين في الخارج من كافة دول العالم على الاستثمار في مصر.

الإجراءات الاقتصادية الاتحاد الأوروبي الإقتصاد المصرى مصر الاستثمار

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