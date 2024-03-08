التوسع في معارض أهلا رمضان بمراكز الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار التوسع في إقامة معرض " أهلاً رمضان" بمختلف أنحاء المحافظة وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، نظراً لإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية و الإستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدي إلتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق واتخاذ ما يلزم قانونا حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، افتتح المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مدينة منشأة ابوعمر معرض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين منشأة ابوعمر والمجتمع المدني وكبار التجار لتزويد المعرض بكافة السلع الغذائية من لحوم وأسماك وسلع اساسيه باسعار مخفضة علي مدار شهر رمضان المبارك.

وفي سياق متصل، افتتح احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم فرع جديد من فروع معارض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام بالتنسيق بين رئاسة المركز وادارة تموين ديرب نجم وحزب مستقبل وطن حيث يشمل المعرض على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية بالتنسيق مع تجار الجملة والمحلات الكبرى لمواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار.