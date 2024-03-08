عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التوسع في معارض أهلا رمضان بمراكز الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار التوسع في إقامة معرض " أهلاً رمضان" بمختلف أنحاء المحافظة وتزويدها بكميات كافية من السلع الأساسية الغذائية والإستهلاكية بأسعار مخفضة، نظراً لإقبال المواطنين على شراء السلع الغذائية و الإستهلاكية تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفطر ، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات التموين بمراجعة صلاحية المنتجات المعروضة ومدي إلتزام التجار بعرض بضائعهم بأسعار مخفضة عن السوق واتخاذ ما يلزم قانونا حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، افتتح المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مدينة منشأة ابوعمر معرض اهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع إدارة تموين منشأة ابوعمر والمجتمع المدني وكبار التجار لتزويد المعرض بكافة السلع الغذائية من لحوم وأسماك وسلع اساسيه باسعار مخفضة علي مدار شهر رمضان المبارك.

افتتاح 4 معارض أهلا رمضان بمدن مطروح الشرقية

وفي سياق متصل، افتتح احمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم فرع جديد من فروع معارض أهلاً رمضان بمدينة ديرب نجم لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقام بالتنسيق بين رئاسة المركز وادارة تموين ديرب نجم وحزب مستقبل وطن حيث يشمل المعرض على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية بالتنسيق مع تجار الجملة والمحلات الكبرى لمواجهة غلاء الأسعار ورفع العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار.

افتتاح معارض أهلا رمضان اقتراب شهر رمضان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السلع الاستهلاكية المدن والأحياء بيع السلع الغذائية رئيس مركز ومدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه دفعة واحدة|الذهب يعود للانخفاض بعد قفزة جنونية..وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميًا|الدولار يتراجع للمرة الثانية في البنوك بعد تخطيه الـ50.. وهذا ثمنه الآن

رد فعل صادم من اتحاد الكرة على مشاركة صلاح مع ليفربول أمام سبراتا براج

مفاجأة غير سعيدة تنتظر المتهمين في قضية طالبة العريش نيرة

أكبر انخفاض أسبوعي.. تصريحات رئيس المركزي الأمريكي بشأن الفائدة تهبط بالدولار

خفض ساعات العمل في رمضان 2024 .. قرار جديد من الحكومة

والد الشهيد عبدالله أحمد لـ صدى البلد: كان محبوبا من الجميع ودافع عن تراب سيناء

اللي هتشوفه من الأهلي اكتر.. سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لأحمد سليمان

ترشيحاتنا

وزيرة التخطيط تتفقد تطوير مجمع التحرير ومبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة.. صور

آخر جمعة من شعبان.. اغتنم 4 ركعات تغفر الذنوب وتفك الكروب

الخسران .. منشور مثير لـ خالد الغندور قبل مباراة كأس مصر

جوزيه مورينيو يصل الرياض لتحليل نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك

مباراة كأس مصر| موعد لقاء الأهلي والزمالك.. اعرف القنوات المجانية الناقلة للماتش

بيان أوروبي إماراتي أمريكي بريطاني مشترك لتأييد تفعيل ممر المساعدات البحرية لغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المحوجة.. أكلة جديدة بمكونات بسيطة

بعد الخمسين.. روتين يجعل بشرتك أكثر نضارة

ماذا يحدث للجسم عند تناول حبة البركة يوميا؟

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

فيديو

الرئيس السيسي وقادة القوات المسلحة يؤدون صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي

صدام حسين.. فصل طالبة جامعية بسبب تصرف غريب في حفل تخرجها.. فيديوجراف

القوات المسلحة توزع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بنصف الثمن تزامنا مع رمضان

خطير ومميت.. مرض «الببغاوات» الغامض يودي بحياة 5 أشخاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الصورة المفتعلة !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : شريكة النجاح في يومها العالمي

د. إبراهيم تركي

إبراهيم تركي يكتب: أزمة القيم في واقعنا المعاصر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الموت الرقمي يحتاج قانونا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سفينة نوح 2024

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في قاهرة المعز "عائشة بنت جعفر الصادق"

اﻟﻤﺰﻳﺪ