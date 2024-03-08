تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والطرق الرئيسية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المتابعات الميدانية اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع لتهيئه الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن.

اضاف المحافظ انه توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة أعمال رفع كفاءه الإناره وصيانه الأعمدة والكشافات ومتابعه خطوط الانارة العامة بتغيير كابل إنارة عامة طوله 20م (25|16) بمحول العمدة بقرية الشرابية التابعه للوحدة المحليه بنبتيت لتحسين مستوى الرؤية وحفاظاً على أرواح المواطنين.

وبالوحدة المحلية بالصحافة تم متابعة أعمال الإنارة العامة على الطرق الرئيسية بالمدينة والمداخل الرئيسية بالوحدات المحليه وصيانة الطريق العمومي بالصحافة والشوارع الداخلية التابعه للوحدة المحلية بالصحافه.

وفي مركز فاقوس تكثف الأجهزة التنفيذية جهودها بشن حملات النظافة بالطرق الرئيسية ومداخل المركز اتجاه فاقوس - الزقازيق ، اتجاه فاقوس - الحسينية ،حيث شملت اعمال نظافة من رفع القمامة والتراكمات وكذلك رفع وكنس الأتربة والسفوحة بالطريق الرئيسى مرورا بالوحدات المحلية القروية.

وفي مركز ومدينة ديرب نجم تستمر الأجهزة التنفيذية في تكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامه بالمدينة ( من موقف السرفيس حتى ميدان الحصان - المنتزهات - مدخل السنبلاوين - ش النصر - امام وداخل مركز الشرطة - ش العبور - ش ميت غمر - ميدان الشهداء - امام وخلف التأمين الصحي - ش المرور - ش السنترال - السويقة - ش المعهد الديني - ش البنك الاهلي - خلف مجلس المدينة - امام مركز الشرطة - امام موقف مصر - ش السجل المدني - امام الكنيسة - القوصلة - عزبة عمران - امام قاعة شبكة المياه ) .

وفي مدينة صان الحجر تم تكثيف أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع الرئيسية بالمدينة لخلق جو صحي ونظيف وحرصاً على صحة المواطنين وحفاظاً على البيئة من انتشار الأوبئة والأمراض المعديه ، فقد قامت منظومه النظافة برئاسة المدينة برفع وتفريغ صناديق القمامه والمتولد اليومى بحموله 13 طن تقريبا من المناطق (حى ناصر- حى طيبه- شارع القطاع - المنطقة الاثرية) وذلك من خلال منظومه الجمع المنزلى والشوارع من اماكن التجميع الوسيطه ونقلها الى المقلب العمومى .

وفى سياق متصل، تم متابعة تنفيذ اعمال التجميل المدرجه بالخطة الإستثمارية للعام المالي الجارى بعدة مناطق منها الأعمال التى تنفذ بحى المسلمية وكذلك سور مبنى وحدة مرور صان الحجر.. فضلاً عن اعمال صيانة الاعمدة بتغير وشد الاسلاك وتغير الكشافات المعطله وعزل الاعمدة على طريق الجمالية، بالإضافة إلى رفع الاشغالات من على جانبي الطريق المار بوسط المدينة وازاله المخالفات والباعة الجائلين.

وفي مدينة منشأة ابوعمر، تواصل الأجهزة التنفيذية تكثيف أعمال النظافه اليوميه بالشوارع الرئيسية والفرعية وبجوار المصالح الحكومية للإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالى للمدينة.