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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة المفوضية الأوروبية تزور مصر برفقة رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا

رئيسة المفوضية الأوروبية
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

أفادت وسائل إعلام يونانية، اليوم الجمعة بأن وفدا أوروبيا رفيع المستوى سيزور القاهرة في 17 مارس الجاري، في إطار المحادثات من أجل شراكة أقوى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأكدت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فيرلي نويتس خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، ورئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، سيزورون القاهرة يوم الأحد 17 مارس الجاري.

وأشارت نويتس أيضًا بحسب صحيفة "إيكاثيمنيري" اليونانية إلى أن أورسولا فون دير لاين ستلتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفة أن المهمة تتم في سياق المحادثات من أجل شراكة أقوى بين مصر والاتحاد الأوروبي.

 

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