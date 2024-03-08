تحذير شديد اللهجة من كولر لـ إمام عاشور قبل مباراة كأس مصر

كشفت تقارير صحفية، أن المدرب السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، أجرى جلسة خاصة مع إمام عاشور لاعب النادي الأهلي قبل المباراة النهائية لكأس مصر ضد الزمالك، لتأكيد أهمية التركيز خلال المباراة وتجنب أي تشتت نفسي أو خلافات مع لاعبي الفريق المنافس.

وشدد كولر على ضرورة عدم الانشغال بأمور الضغط الجماهيري والتركيز فقط على أداء الفريق في الملعب.

كما حذر عاشور من الوقوع في أي خلافات مع لاعبي الزمالك خلال المباراة، مؤكدًا على جاهزيته الكاملة للمشاركة وتقديم أفضل ما لديه في اللقاء.

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم في ملعب ستاد الأول بارك بالرياض.