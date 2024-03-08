صندوق النقد الدولي : حوادث العنف في أمهرة وأوروميا بإثيوبيا محزنة ومقلقة

انتقد صندوق النقد الدولي أحداث العنف في إثيوبيا، والتي جرت في ولايتي أمهرة وأوروميا وتسببت في مقتل مئات المدنيين.

وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي أمس الخميس 7 مارس 2024، إن صندوق النقد الدولي "يتابع هذه التطورات عن كثب".

وأشارت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي أن "حوادث العنف" الأخيرة في ولايتي أمهرة وأوروميا الإقليميتين في إثيوبيا "كانت بالفعل مزعجة ومثيرة للقلق".

وأعربت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عن قلقها بشأن الانتهاكات الإنسانية الجسيمة قبل مهمة صندوق النقد الدولي المتوقعة إلى إثيوبيا، وقالت "كوزاك" إن صندوق النقد الدولي يلاحظ "مخاوف الولايات المتحدة، ونأمل في حل سلمي لهذه القضية".