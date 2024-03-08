إجراء مفاجئ من لاعبي الأهلي قبل انطلاق مواجهة الزمالك بنهائي كأس مصر

أجرى لاعبو النادي الأهلي معاينة لأرضية ملعب استاد الأول بارك معقل نادي النصر السعودي بالرياض، قبل مواجهة الناي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر مساء اليوم الجمعة.

وتفقد لاعبو الأهلي، الأرضية قبل الدخول لغرفة تغيير الملابس والعودة لإجراء العمليات الإحمائية قبل انطلاق المباراة.

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية في نهائي كأس مصر.

جاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: وكريم وليد (نيدفيد) وعمرو السولية وإمام عاشور وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمر كمال وأكرم توفيق ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد.

ورفعت جماهير النادي الأهلي ف يالمدرجات أعلام نادي القرن، وحرص بعضهم على اصطحاب أطفالهم للاستمتاع بمشاهدة المباراة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف من مساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

لعب الأهلي مع الزمالك ثلاثًا وثلاثين مباراة في بطولة كأس مصر عبر تاريخ البطولة، فاز الأهلي ست عشرة مباراة وفاز الزمالك في إحدى عشرة مباراة، وتعادل الفريقان في ست مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 58 هدفاً وسكنت شباكه 48 هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك التقيا في 233 مباراة في كل البطولات، فاز الأهلي في 102 مباراة وفاز الزمالك في 53 مباراة وتعادل الفريقان في 78 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 353 هدفاً وسكنت شباكه 243 هدفاً.

وكان فريق الأهلي وصل للمباراة النهائية في بطولة كأس مصر بعد الفوز على منتخب السويس في دور الـ32 بهدف أحرزه حسين الشحات، وفي دور الستة عشر فاز على الداخلية بهدفين أحرزهما بيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة، وفي دور الثمانية فاز على المصري بهدفين مقابل هدف واحد أحرز هدفي الأهلي علي معلول وأحمد قندوسي، وفي نصف النهائي فاز على إنبي بثلاثة أهداف للاشئ أحرزها علي معلول وأنطوني موديست وإمام عاشور.

فاز الأهلي ببطولة كأس مصر 38 مرة منها مرتان مناصفة مع نادي الزمالك موسمي 1942-1943، 1957-1958، وفاز الزمالك بالبطولة 28 مرة منها مرتان بالمشاركة مع الأهلي، وفاز بها ست مرات كل من الاتحاد السكندري والترسانة، وفاز بها المقاولون العرب ثلاث مرات، وفاز بكأس البطولة مرتين كل من الأوليمبي والإسماعيلي وحرس الحدود وإنبي، وفاز بها مرة واحدة كل من الترام والقناة والمصري.

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